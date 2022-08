Laver Cup 2022: De Minaur ed Isner completano il Team World (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Team World ha ufficializzato gli ultimi due componenti della rosa che affronterà il Team Europe nella prossima Laver Cup, in programma dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra. Si tratta dell’australiano Alex De Minaur e dello statunitense John Isner. I due, rispettivamente numero venti e quarantotto delle classifiche, si vanno ad unire agli altri due americani Jack Sock e Taylor Fritz, al canadese Felix Auger-Aliassime e all’argentino Diego Schwartzman. La squadra sarà capitanata da John McEnroe. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilha ufficializzato gli ultimi due componenti della rosa che affronterà ilEurope nella prossimaCup, in programma dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra. Si tratta dell’australiano Alex Dee dello statunitense John. I due, rispettivamente numero venti e quarantotto delle classifiche, si vanno ad unire agli altri due americani Jack Sock e Taylor Fritz, al canadese Felix Auger-Aliassime e all’argentino Diego Schwartzman. La squadra sarà capitanata da John McEnroe. SportFace.

