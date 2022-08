La lezione di Mario Draghi a Rimini

(Di giovedì 25 agosto 2022) Mercoledì a, al convegno di Comunione e Liberazione, è intervenuto il Primo Ministro, Professor. La sua comunicazione, se non è stata una lectio magistralis, le è andata molto vicino. Non è stato un intervento a braccio bensì la lettura di un documento in cui ogni concetto era il distillato di un argomento di ampia portata e le parole che lo esprimevano erano state misurate con il calibro. Accolto all’arrivo da un lungo e caloroso applauso, ha descritto da una postazione singola quanto il suo governo avesse fatto e stesse continuando a fare per non lasciare incompiute all’esecutivo che verrá. Altrettanto caloroso è stato il commiato datogli dai presenti, dopo che aveva concluso la sua prolusione augurando buon lavoro al governo che verrà e dicendosi convinto che l’Italia riuscirá a andare oltre la brutta avventura ...

Mercoledì a Rimini, al convegno di Comunione e Liberazione, è intervenuto il Primo Ministro, Professor Mario Draghi. La sua comunicazione, se non è stata una lectio magistralis, le è andata molto vici ..."Attenti, il Paese non è mai stato forte quando è andato da solo". L'avvertimento: no a illusioni autarchiche e pulsioni sovraniste ...