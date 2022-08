Juventus, Milik atteso nel pomeriggio a Torino per le visite mediche (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ tutto ormai fatto per il trasferimento di Arkadiusz Milik in prestito alla Juventus. Il club bianconero ha scelto il polacco per aggiungere un’importante pedina all’attacco spuntato dagli infortuni, un centravanti in grado di giocare in tandem con Vlahovic o di essere il suo sostituto. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni ed è reduce da un’esperienza importante in termini realizzativi al Marsiglia. E’ atteso a Torino nel pomeriggio, quindi le visite mediche e la firma sul contratto. Nella giornata di venerdì potrebbe arrivare l’annuncio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ tutto ormai fatto per il trasferimento di Arkadiuszin prestito alla. Il club bianconero ha scelto il polacco per aggiungere un’importante pedina all’attacco spuntato dagli infortuni, un centravanti in grado di giocare in tandem con Vlahovic o di essere il suo sostituto. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni ed è reduce da un’esperienza importante in termini realizzativi al Marsiglia. E’nel, quindi lee la firma sul contratto. Nella giornata di venerdì potrebbe arrivare l’annuncio. SportFace.

