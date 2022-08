Bruno19631 : RT @FabioRussello: Ma è la #Gazzetta o una fanzine della Juve? Mai visto nulla del genere: aizzare la folla contro un calciatore. Mai. #R… - FabioRussello : Ma è la #Gazzetta o una fanzine della Juve? Mai visto nulla del genere: aizzare la folla contro un calciatore. Mai.… - ZonaBianconeri : RT @Tomas1374: Il povero #Akè in stampelle che sfila alla chetichella mentre #DiMaria viene abbracciato dalla folla #Juve - Tomas1374 : Il povero #Akè in stampelle che sfila alla chetichella mentre #DiMaria viene abbracciato dalla folla #Juve -

La Gazzetta dello Sport

Arkadiusz Milik è tornato in Italia, per indossare la maglia della Juventus. L'accordo totale con il Marsiglia è stato raggiunto nella ...L'amichevole parte con il Napoli in cui i tre nuovi studiano come inserirsi nel gioco di Spalletti, e laStabia, che gioca in C, che risponde con grinta, difende, ma sfiora anche il vantaggio ... Juve, folla di tifosi al J Medical per Milik In casa Napoli si respira un rinnovato clima di fiducia e serenità. Grandi meriti vanno dati ad Aurelio De Laurentiis.L'abbraccio di 40mila tifosi che riempiono il Maradona per dare il benvenuto in amichevole a Raspadori, Ndombele e Simeone, i tre colpi che portano tutti a sognare un campionato al top. (ANSA) ...