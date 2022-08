Johnny Depp e Tim Burton stanno lavorando ad un nuovo progetto? (Di giovedì 25 agosto 2022) Johnny Depp e Tim Burton starebbero lavorando ad un nuovo progetto secondo quanto riportato da una testata giornalistica statunitense che avrebbe confermato i rumors degli ultimi giorni. Sebbene Tim Burton e Johnny Depp non abbiano sfornato una pellicola da oltre 10 anni, i due hanno collaborato ad innumerevoli film e, secondo quanto riportato da Giant freakin robot, sarebbero ora in procinto di iniziare a lavorare ad un nuovo progetto: la loro prima collaborazione dopo Dark Shadows. I due cineasti molto probabilmente non hanno lavorato insieme negli ultimi anni a causa dei problemi dovuti a Depp e al suo divorzio con l'ex moglie Amber Heard. Ma la vittoria del processo per diffamazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022)e Timstarebberoad unsecondo quanto riportato da una testata giornalistica statunitense che avrebbe confermato i rumors degli ultimi giorni. Sebbene Timnon abbiano sfornato una pellicola da oltre 10 anni, i due hanno collaborato ad innumerevoli film e, secondo quanto riportato da Giant freakin robot, sarebbero ora in procinto di iniziare a lavorare ad un: la loro prima collaborazione dopo Dark Shadows. I due cineasti molto probabilmente non hanno lavorato insieme negli ultimi anni a causa dei problemi dovuti ae al suo divorzio con l'ex moglie Amber Heard. Ma la vittoria del processo per diffamazione ...

