“Influenza del pomodoro”, cosa bisogna sapere sul focolaio in India (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiama Influenza del pomodoro ed è stata rilevata per la prima volta nei bambini nello stato meridionale Indiano del Kerala a maggio. Ora però si è diffusa in altri due stati, il Tamil Nadu e l’Odisha, dove sono stati infettati bambini di nove anni, malgrado questo virus in genere colpisca i minori di cinque anni. Come scrive The Guardian gli scienziati stanno cercando di identificare meglio il virus, denominato Influenza del pomodoro a causa delle dolorose vesciche rosse che produce sul corpo. I bambini sono particolarmente vulnerabili perché si diffonde facilmente attraverso il contatto ravvicinato, ad esempio tramite pannolini, toccando superfici sporche o mettendo oggetti in bocca. Il rapporto pubblicato sul Lancet Respiratory Medicine Journal parla di dolorosi brufoli rossi sui corpi dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiamadeled è stata rilevata per la prima volta nei bambini nello stato meridionaleno del Kerala a maggio. Ora però si è diffusa in altri due stati, il Tamil Nadu e l’Odisha, dove sono stati infettati bambini di nove anni, malgrado questo virus in genere colpisca i minori di cinque anni. Come scrive The Guardian gli scienziati stanno cercando di identificare meglio il virus, denominatodela causa delle dolorose vesciche rosse che produce sul corpo. I bambini sono particolarmente vulnerabili perché si diffonde facilmente attraverso il contatto ravvicinato, ad esempio tramite pannolini, toccando superfici sporche o mettendo oggetti in bocca. Il rapporto pubblicato sul Lancet Respiratory Medicine Journal parla di dolorosi brufoli rossi sui corpi dei ...

