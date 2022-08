Il tassista che ha rifiutato il pos ai turisti rischia un lungo stop. Il Comune di Milano: "Segnalate gli abusi" (Di giovedì 25 agosto 2022) La commissione comunale deciderà la sanzione per il tassista che ha insultato e maltrattato due turisti australiani. Ma non è l'unico caso: altri dieci tassisti sotto indagine per denunce dei clienti Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) La commissione comunale deciderà la sanzione per ilche ha insultato e maltrattato dueaustraliani. Ma non è l'unico caso: altri dieci tassisti sotto indagine per denunce dei clienti

