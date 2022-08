Il Papa invita a «non uniformarsi al pensiero dominante». L’appello ai leader per costuire la pace (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora una volta il Papa invita a riflettere sul “pensiero dominante”. «Penso alle società dove i diritti della donna vengono negati e dove voi, come è successo anche in Italia con la beata Armida Barelli, avete la forza per cambiare le cose promuovendone la dignità. Penso a quei luoghi, che sono tanti, nella politica, nella società, nella cultura, in cui si rinuncia a pensare, ci si uniforma alla corrente dominante o al proprio comodo, mentre voi siete chiamati a ricordare che il destino di ogni uomo è legato a quello degli altri. Non c’è un destino solitario». Sono le parole di Papa Francesco pronunciate in udienza coi partecipanti all’incontro promosso dalla Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (Cmis), che si apre oggi a Roma. Una tre giorni che ruota intorno al tema: “Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora una volta ila riflettere sul “”. «Penso alle società dove i diritti della donna vengono negati e dove voi, come è successo anche in Italia con la beata Armida Barelli, avete la forza per cambiare le cose promuovendone la dignità. Penso a quei luoghi, che sono tanti, nella politica, nella società, nella cultura, in cui si rinuncia a pensare, ci si uniforma alla correnteo al proprio comodo, mentre voi siete chiamati a ricordare che il destino di ogni uomo è legato a quello degli altri. Non c’è un destino solitario». Sono le parole diFrancesco pronunciate in udienza coi partecipanti all’incontro promosso dalla Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (Cmis), che si apre oggi a Roma. Una tre giorni che ruota intorno al tema: “Il ...

