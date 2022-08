“Giorgia Meloni non è una vera donna”, dice Michela Murgia (Di giovedì 25 agosto 2022) La scrittrice e opinionista Michela Murgia non risparmia colpi nell’attaccare la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Chi ha studiato Simone de Beauvoir – madre simbolica del femminismo – sa che non esiste un solo modo di essere donna ma che ognuna deve essere libera di essere donna a modo suo. La scrittrice Michela Murgia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) La scrittrice e opinionistanon risparmia colpi nell’attaccare la leader di Fratelli d’Italia. Chi ha studiato Simone de Beauvoir – madre simbolica del femminismo – sa che non esiste un solo modo di esserema che ognuna deve essere libera di esserea modo suo. La scrittriceL'articolo proviene da Leggilo.org.

