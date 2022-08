Genoa, Strootman: 'Non sono morto. Mi volevano altri club, ma non così importanti' (Di giovedì 25 agosto 2022) Prime parole da ri-giocatore del Genoa per Kevin Strootman che nel giorno del suo ritorno in rossoblù ha parlato della questione ai microfoni... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Prime parole da ri-giocatore delper Kevinche nel giorno del suo ritorno in rossoblù ha parlato della questione ai microfoni...

DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Genoa, è fatta per il ritorno di Kevin #Strootman: contratto di un anno con opzione, prevista… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC-#Strootman: il giocatore vorrebbe tornare, contatti in corso - Grifoman1 : RT @buoncalcio: ??Kevin Strootman ???? ?????????? ???? Quanto sei contento da 1 a Kevin Strootman? ???????????????????? ?????? ???????????????? ?????? ?????????? ?? #Genoa #… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Strootman a Sky Sport: “Voglio ripagare la fiducia. Obiettivo? La Serie A” -