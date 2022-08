Elezioni: Durigon, 'fieri di Quota 100, con Quota 41 archivieremo Fornero' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma 25 ago. (Adnkronos) - “Quota 100 è costata 4 miliardi di euro l'anno per tre anni, una cifra inferiore alla spesa delle salvaguardie della legge Fornero. E ha permesso, anche grazie allo sblocco del mercato del lavoro in uscita, di ridurre la percentuale di giovani disoccupati, nonostante Covid e guerra. Siamo fieri di aver approvato Quota 100. E con Quota 41 porteremo a termine una riforma vera del sistema previdenziale italiano che trova favore anche nei sindacati. Dopo negazionismi, minacce, insulti, nostalgia sovietica, ci tocca anche ascoltare il panegirico di una riforma sbagliata, che allunga i tempi della pensione e che ha anche creato gli esodati? Credo sia troppo”. Lo dichiara il deputato della Lega Claudio Durigon, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma 25 ago. (Adnkronos) - “100 è costata 4 miliardi di euro l'anno per tre anni, una cifra inferiore alla spesa delle salvaguardie della legge. E ha permesso, anche grazie allo sblocco del mercato del lavoro in uscita, di ridurre la percentuale di giovani disoccupati, nonostante Covid e guerra. Siamodi aver approvato100. E con41 porteremo a termine una riforma vera del sistema previdenziale italiano che trova favore anche nei sindacati. Dopo negazionismi, minacce, insulti, nostalgia sovietica, ci tocca anche ascoltare il panegirico di una riforma sbagliata, che allunga i tempi della pensione e che ha anche creato gli esodati? Credo sia troppo”. Lo dichiara il deputato della Lega Claudio, ...

