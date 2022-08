Carlo Ancelotti premiato come allenatore dell’anno dalla Uefa (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul, durante il sorteggio di Champions League, la Uefa premia Carlo Ancelotti come migliore allenatore della passata edizione. Ancelotti ha ringraziato Sacchi, presente in sala: “E’ stato un insegnante straordinario. Grazie ai tifosi del Real per le serate fantastiche al Bernabeu e al presidente che mi ha dato la possibilità di tornare al Real”. Su Benzema: “Tutti nel mondo sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni. Non è solo un grande attaccante, ma un giocatore di calcio straordinario che cuce il gioco, sa gestire i tempi della partita, ha leadership ed è anche un mio amico… ma non è questo il motivo per cui lo faccio giocare, è il migliore. Siamo fortunati ad avere Karim, il calcio è fortunato ad averlo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul, durante il sorteggio di Champions League, lapremiamiglioredella passata edizione.ha ringraziato Sacchi, presente in sala: “E’ stato un insegnante straordinario. Grazie ai tifosi del Real per le serate fantastiche al Bernabeu e al presidente che mi ha dato la possibilità di tornare al Real”. Su Benzema: “Tutti nel mondo sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni. Non è solo un grande attaccante, ma un giocatore di calcio straordinario che cuce il gioco, sa gestire i tempi della partita, ha leadership ed è anche un mio amico… ma non è questo il motivo per cui lo faccio giocare, è il migliore. Siamo fortunati ad avere Karim, il calcio è fortunato ad averlo”. L'articolo ilNapolista.

