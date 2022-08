Calciomercato Sampdoria, Conti può partire: ci pensa il Monza (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: Conti potrebbe lasciare i blucerchiati, ci pensa il Monza Andrea Conti, terzino della Sampdoria, ha bruciato le tappe per recuperare dall’infortunio così da tornare a disposizione di Marco Giampaolo. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai blucerchiati. Il problema legato alla lista, regola che vale per tutte le società di Serie A e non solo per la Sampdoria, è reale e blocca il mercato in ingresso. Dato che la Sampdoria, per quanto riguarda i terzini è in sovrannumero (Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli e Conti) serve sfoltire per creare spazio. Conti, come riporta Tuttosport, potrebbe essere un’idea last minute del Monza di Adriano Galliani. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)potrebbe lasciare i blucerchiati, ciilAndrea, terzino della, ha bruciato le tappe per recuperare dall’infortunio così da tornare a disposizione di Marco Giampaolo. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai blucerchiati. Il problema legato alla lista, regola che vale per tutte le società di Serie A e non solo per la, è reale e blocca il mercato in ingresso. Dato che la, per quanto riguarda i terzini è in sovrannumero (Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli e) serve sfoltire per creare spazio., come riporta Tuttosport, potrebbe essere un’idea last minute deldi Adriano Galliani. ...

