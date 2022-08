Aspettativa per motivi familiari, è riscattabile ai fini pensionistici? (Di giovedì 25 agosto 2022) Quando e come si può richiedere un periodo di Aspettativa dal lavoro e come valorizzarlo ai fini previdenziali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Quando e come si può richiedere un periodo didal lavoro e come valorizzarlo aiprevidenziali. L'articolo .

francescoseghez : E comunque questa campagna elettorale ci sta insegnando che in un paese nella quale l’aspettativa di vita è di 83 a… - orizzontescuola : Aspettativa per motivi familiari, è riscattabile ai fini pensionistici? - D3V4ST4NT43 : e contro ogni aspettativa, quel 29 giugno 2023 fix you la canterò anche per te, proprio come ti avevo promesso ?? - teobaratto90 : RT @lucianocapone: @UApax4UA Presumo che intendesse il blocco dell’adeguamento automatico dei requisiti per l’accesso alla pensione in funz… - lucianocapone : @UApax4UA Presumo che intendesse il blocco dell’adeguamento automatico dei requisiti per l’accesso alla pensione in… -