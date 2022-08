Amichevole al Maradona Napoli -Juve Stabia 3-0

(Di giovedì 25 agosto 2022) Terminata la partita contro lacon il risultato di 3-0.... Ilin campo con tutti i neo acquisti, ha mostrato tanta qualità. In gol Ndombélé al 57?con un tirodi rara potenza da fuori area, Giuseppe Ambrosino all’81’, e Alessio Zerbin al 90?. Al termine della partita, queste le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di radio kiss kiss: "Grande atmosfera allo stadio, la presenza dei tifosi oggi sottolinea il loro amore per questi colori. Noi dobbiamo rimbalzare verso di loro l’amore che ci trasmettono e ripagarlo.…. La, anche se milita in C1, è stata benissimo in campo, ha reso difficile la partita e questo è merito del tecnico Colucci che sa fare bene il suo mestiere. Avevamo dubbi sulla condizione di qualche giocatore e la partita lo ha ...

... Aurelio De Laurentiis Per l'tra Napoli e Juve Stabia ilè tornato a riempirsi. Il merito è di De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport: sia per la campagna acquisti che per ...Napoli . E' terminata con il punteggio di 3 - 0 la garache si è giocata allo stadio 'Diego Armando' tra il Napoli e la Juve Stabia. TUtti nella ripresa i tre gol azzurri. Il Tabellino NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1 ): Sirigu (77′ Marfella)...Tre gol, tutti nel secondo tempo, ma soprattutto il modo migliore per presentare i nuovi acquisti ai tifosi, che hanno riempito il Maradona. In attesa di rituffarsi nel campionato dopo le due vittorie ...Grande cornice di pubblico con oltre 40 mila spettatori presenti con le due tifoserie festanti. Juve Stabia con buon assetto difensivo e discreta forma fisica ...