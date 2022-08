Ai Pratoni del Vivaro il Mondiale di attacchi riservato ai tiri a quattro dal 22 settembre

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) – Trentanove driver di sedici nazioni compongono la entry list dei Fei World Championships di, in programma aideldal 22 al 25. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. La Fei il 12annuncerà la lista definitiva con le scelte delle Federazioni nazionali, con un massimo di tre atleti designati per la gara a squadra e gli altri solo a titolo individuale. Lo spettacolare evento iridatoai ‘’ seguirà i Fei World Championships di concorso completo, in programma sempre aidel(15-18). Tutti gli occhi saranno puntati sul numero 1 del mondo Boyd Exell, australiano che punta alla conquista ...

Trentanove driver di sedici nazioni compongono la entry list dei Fei World Championships di attacchi, in programma ai Pratoni del Vivaro dal 22 al 25 settembre. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. La Fei il 12 settembre annuncerà la lista definitiva con le scelte delle Federazioni nazionali, con un massimo di tre atleti designati per la gara a squadra e gli altri solo a titolo individuale.

Bologna, 24 agosto 2022 - Mentre le competizioni del Campionato del Mondo ai Pratoni del Vivaro 2022 si avvicinano a grandi passi, fervono i preparativi sul territorio per rendere l'evento sportivo un'occasione integrata per fare cultura perfino attraverso i giocattoli.

ROCCA PRIORA - La sindaca Gentili: 'La prima delle iniziative culturali che faranno da cornice ai Mondiali di equitazione ai Pratoni del Vivaro'.

ROMA - Manca ormai meno di un mese all'appuntamento con i campionati mondiali di Concorso Completo e Attacchi in calendario ai Pratoni del Vivaro dal 15 settembre.