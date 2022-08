AEW: Thunder Rosa è infortunata, ad All Out fatal-4-way per incoronare una campionessa ad interim (Di giovedì 25 agosto 2022) In questo 2022 la AEW ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno colpito tanti nomi importanti costringendo Tony Khan e soci a cambiare i piani in corsa, come nel caso dell’infortunio di CM Punk che ha portato a dover incoronare un campione ad interim in attesa del suo ritorno. Uno scenario simile adesso si è presentato anche nel roster femminile, in quanto stanotte la campionessa Thunder Rosa ha dovuto fare un passo indietro a causa di un infortunio, annunciando che una campionessa ad interim verrà incoronata ad All Out. “Toni amica mia, vinci questo titolo!” Thunder Rosa è apparsa in un brevissimo segmento backstage al fianco di Tony Schiavone, provata e in lacrime ha chiesto scusa ai fan per averli delusi e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) In questo 2022 la AEW ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno colpito tanti nomi importanti costringendo Tony Khan e soci a cambiare i piani in corsa, come nel caso dell’infortunio di CM Punk che ha portato a doverun campione adin attesa del suo ritorno. Uno scenario simile adesso si è presentato anche nel roster femminile, in quanto stanotte laha dovuto fare un passo indietro a causa di un infortunio, annunciando che unaadverrà incoronata ad All Out. “Toni amica mia, vinci questo titolo!”è apparsa in un brevissimo segmento backstage al fianco di Tony Schiavone, provata e in lacrime ha chiesto scusa ai fan per averli delusi e ...

