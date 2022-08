Ultime Notizie – Video stupro, difensore arrestato: “Minacciata, vicenda entrata in campagna elettorale” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Commenti con minacce sotto gli articoli online che riportano la notizia dello stupro di Piacenza, ma anche chi si prende la briga di cercare il suo indirizzo e spedirle una mail per dirle di vergognarsi. Nadia Fiorani, difensore del 27enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una 55enne di origine ucraina, è sul banco degli imputati, bersaglio dei leoni da tastiera. “Le vicende giudiziarie che riguardano le violenze sessuali sono complesse di per sé per i valori che entrano in gioco, ma in questo caso – spiega all’Adnkronos – si intrecciano con la campagna elettorale e si pone l’accento sulla nazionalità delle persone coinvolte, entrambi stranieri ma da un lato una vittima che arriva dall’Ucraina, terra martoriata dalla guerra, e dall’altro un indagato in bilico tra l’essere regolare o irregolare in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Commenti con minacce sotto gli articoli online che riportano la notizia dellodi Piacenza, ma anche chi si prende la briga di cercare il suo indirizzo e spedirle una mail per dirle di vergognarsi. Nadia Fiorani,del 27enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una 55enne di origine ucraina, è sul banco degli imputati, bersaglio dei leoni da tastiera. “Le vicende giudiziarie che riguardano le violenze sessuali sono complesse di per sé per i valori che entrano in gioco, ma in questo caso – spiega all’Adnkronos – si intrecciano con lae si pone l’accento sulla nazionalità delle persone coinvolte, entrambi stranieri ma da un lato una vittima che arriva dall’Ucraina, terra martoriata dalla guerra, e dall’altro un indagato in bilico tra l’essere regolare o irregolare in ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - OrlandoStier68 : RT @sole24ore: ?? «La vittoria del #centrodestra? Per il suicidio politico di #Letta temo di sì. Si è suicidato da solo». Lo ha detto #Cleme… - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda su Draghi: «Il suo impegno non vada perduto. Scontro... - Corrier… -