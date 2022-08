Ucraina: Caritas, 'oltre 3 mln persone assistite e in territori ambrosiani migliaia di interventi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Sei mesi di guerra. Sei mesi di lutto, dolore, terrore. Ma anche, sui fronti dell'accoglienza, di costante mobilitazione e inesausta generosità". Lo si legge in una nota siglata Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana che, spiegano, all'interno del network internazionale Caritas, hanno "supportato i due organismi nazionali ucraini e quelli dei Paesi confinanti, impegnati in prima linea negli aiuti d'emergenza e nell'accoglienza delle persone in fuga". Tra i dati presentati nella nota, quelli di Caritas Ucraina (organismo della Chiesa latina: 42 centri, 448 sedi parrocchiali, 129 rifugi per le persone senza casa) e Caritas Spes (organismo della Chiesa greco-cattolica: più di 15 mila le strutture attivate, tra centri di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Sei mesi di guerra. Sei mesi di lutto, dolore, terrore. Ma anche, sui fronti dell'accoglienza, di costante mobilitazione e inesausta generosità". Lo si legge in una nota siglataItaliana eAmbrosiana che, spiegano, all'interno del network internazionale, hanno "supportato i due organismi nazionali ucraini e quelli dei Paesi confinanti, impegnati in prima linea negli aiuti d'emergenza e nell'accoglienza dellein fuga". Tra i dati presentati nella nota, quelli di(organismo della Chiesa latina: 42 centri, 448 sedi parrocchiali, 129 rifugi per lesenza casa) eSpes (organismo della Chiesa greco-cattolica: più di 15 mila le strutture attivate, tra centri di ...

