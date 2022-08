TRE PORDENONESI IERI GIOVANI RAMARRI OGGI NAZIONALI U17

Leggi su udine20

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre calciatori cresciuti nel Settorele del Pordenone sonoprotagonisti con la Nazionale Under 17, che ha iniziato ufficialmente il nuovo corso. Si tratta dell’attaccante Matteo Spinaccè, del difensore Tommaso Della Mora e dell’attaccante Filippo Pagnucco. Tutti dell’annata 2006, nel 2020 – dopo essere stati assoluti protagonisti con la formazione Under 14 – hanno spiccato il volo dal vivaio neroverde a quello di Inter (Spinaccè e Della Mora) e Juventus (Pagnucco). Ora vederli insieme in azzurro è motivo di grandissimo orgoglio per la Società e per il territorio considerando che i ragazzi sono. Powered by WPeMatico