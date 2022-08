Traffico Roma del 24-08-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto Attenzione ad un incidente sulla Roma-fiumicino al km 7 in direzione aeroporto con un veicolo ribaltato in motocicletta in prossimità del raccordo anulare sono presenti al momento ho 2 km di coda poco il Traffico sulle strade della capitale lavori in programma questa sera su via del Foro Italico dalle 22 chiusa tra viale di Tor di Quinto e Corso di Francia In entrambe le direzioni apertura alle 6 di domani mattina è da questa sera e fino al 5 settembre partono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte e del viadotto della Magliana verranno chiuse le rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana si tratta di chiusura notturna nella fascia oraria dalle 21 alle 6 sono deviate le linee 31780 e il collegamento m02 è sempre in orario notturno dalle 21 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto Attenzione ad un incidente sulla-fiumicino al km 7 in direzione aeroporto con un veicolo ribaltato in motocicletta in prossimità del raccordo anulare sono presenti al momento ho 2 km di coda poco ilsulle strade della capitale lavori in programma questa sera su via del Foro Italico dalle 22 chiusa tra viale di Tor di Quinto e Corso di Francia In entrambe le direzioni apertura alle 6 di domani mattina è da questa sera e fino al 5 settembre partono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte e del viadotto della Magliana verranno chiuse le rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana si tratta di chiusura notturna nella fascia oraria dalle 21 alle 6 sono deviate le linee 31780 e il collegamento m02 è sempre in orario notturno dalle 21 ...

VAIstradeanas : 20:11 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 20:05 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori -Via del Foro Italico Galleria Fleming ? Strada CHIUSA tra tra Viale di Tor di Quinto e Corso di… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello #viabiliFI #viabiliTOS