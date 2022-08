Siccità | da oggi via al razionamento d’acqua a Londra | chi rischia multe fino a 1000 sterline

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono entrate in vigore alle 00:01 di, 24 agosto, le restrizioni sull’utilizzo dell’acqua pubblica ae in alcune parti dell’Inghilterra meridionale, dovute alla preoccupantedegli ultimi mesi. Sul suo sito la Thames Water – società privata responsabile dell’approvvigionamento idrico pubblico e del trattamento delle acque reflue nella maggior parte della Greater London, e in altre parti dell’Inghilterra – ha pubblicato un vademecum dei divieti estesi «all’intera area di approvvigionamento idrico del Tamigi». I divieti Tra questi, l’innaffiamento del giardino e la pulizia di un autoveicolo privato con una pompa, l’irrigazione in locali domestici o non commerciali mediante tubo flessibile; la pulizia, con lo stesso strumento, di una barca da diporto privata. Inoltre, il riempimento o la manutenzione delle ...