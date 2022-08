Ricerca, birra un “toccasana” per le ossa: l’Ateneo di Siena studia i benefici del silicio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bere birra fa bene alle ossa. Lo ha dimostrato il lavoro del dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia dell’Universita’ di Siena pubblicato sul Journal of Functional Food. La bevanda può prevenire malattie come osteoporosi e artrosi e nell’Ateneo toscano e’ stato studiato il meccanismo molecolare con cui le cellule ossee e cartilaginee ottengono effetti positivi dal silicio presente nella bevanda. Ma non e’ tutto. Il lavoro dell’Universita’ ha portato anche alla nascita della Beerbone, che viene prodotta in Val d’Orcia grazie alla collaborazione tra il birrificio San Quirico, lo stesso ateneo e della sua spin-off SienabioACTIVE. Per la birra, una saison dal colore chiaro e opalescente, e’ stata dunque dimostrata la bioattività benefica del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Berefa bene alle. Lo ha dimostrato il lavoro del dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia dell’Universita’ dipubblicato sul Journal of Functional Food. La bevanda può prevenire malattie come osteoporosi e artrosi e neltoscano e’ statoto il meccanismo molecolare con cui le cellule ossee e cartilaginee ottengono effetti positivi dalpresente nella bevanda. Ma non e’ tutto. Il lavoro dell’Universita’ ha portato anche alla nascita della Beerbone, che viene prodotta in Val d’Orcia grazie alla collaborazione tra il birrificio San Quirico, lo stesso ateneo e della sua spin-offbioACTIVE. Per la, una saison dal colore chiaro e opalescente, e’ stata dunque dimostrata la bioattività benefica del ...

