Paredes Juve, con una cessione l'affare si chiude subito. Ultime

Paredes Juve, con una cessione a centrocampo per i bianconeri l'affare si chiuderebbe subito: le Ultime di mercato

La Juve ha già l'accordo sostanziale per Paredes, ma deve far quadrare tutti i numeri prima di affondare con il PSG. A riferirlo è Sky Sport 24 che spiega come, se ci fosse stata la partenza di uno tra Arthur, Rabiot e Zakaria, il club bianconero avrebbe già chiuso l'affare. Così non è stato e bisogna quindi trovare ora un incastro.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

