(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sbarcheranno questa mattina al porto dii 500dallanei giorni scorsi. Isono stati recuperati da due pescherecci al largo delle coste siciliane. “La macchina dell’accoglienza è pronta con le Forze dell’Ordine, le Autorità Sanitarie, la Protezione Civile e le Organizzazioni Umanitarie coordinate dalla Prefettura di Ragusa.è un porto di transito – dice il sindaco Roberto Ammatuna – Come sempre la nostra città è pronta ad accogliere tanti esseri umani in fuga dai loro paesi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

telodogratis : Migranti, oggi a Pozzallo l’arrivo dei 500 soccorsi da nave Diciotti - ledicoladelsud : Migranti, oggi a Pozzallo l’arrivo dei 500 soccorsi da nave Diciotti - italiaserait : Migranti, oggi a Pozzallo l’arrivo dei 500 soccorsi da nave Diciotti - fisco24_info : Migranti, oggi a Pozzallo l'arrivo dei 500 soccorsi da nave Diciotti: (Adnkronos) - I migranti sono stati recuperat… - LocalPage3 : Migranti, oggi a Pozzallo l'arrivo dei 500 soccorsi da nave Diciotti -

Sbarcheranno questa mattina al porto di Pozzallo i 500dalla nave Diciotti soccorsi nei giorni scorsi. Isono stati recuperati da due pescherecci al largo delle coste siciliane. 'La macchina dell'accoglienza è pronta con le Forze dell'Ordine, le Autorità Sanitarie, la Protezione Civile e le ...Texas, strage diBiden: invieremo all'Ucraina sistemi missilistici più avanzati. La Russia: aumenterà... Come precauzione gli Stati Uniti hanno voluto che Kiev assicurasse loro che il ...Dopo la pubblicazione del video dello stupro avvenuto il 21 agosto scorso a Piacenza, il tema della sicurezza, soprattutto in relazione ...Un cambio alle prime luci dell’alba per gestire l’accoglienza dei migranti messi in salvo in due eventi 'sar', gestiti da Mrcc Roma, il centro di coordinamento soccorsi, con due unità d ...