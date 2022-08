Mauro Corona 72esimo compleanno: ha festeggiato così, la foto boom di like (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mauro Corona ha soffiato 72 candeline sulla sua torta di compleanno e ha mostrato ai suoi follower di Instagram come ha trascorso la giornata. Anche CartaBianca si sta godendo il meritato riposo dopo aver intrattenuto il pubblico di Rai 3 per tutta la stagione televisiva. In vista dell’estate, il programma condotto da Bianca Berlinguer è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha soffiato 72 candeline sulla sua torta die ha mostrato ai suoi follower di Instagram come ha trascorso la giornata. Anche CartaBianca si sta godendo il meritato riposo dopo aver intrattenuto il pubblico di Rai 3 per tutta la stagione televisiva. In vista dell’estate, il programma condotto da Bianca Berlinguer è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

UiUoUiUoUiUo : @DarioMraghiFan @1intollerante @mrk4m1 @Eraclanius Non sono un errore, sono stato fortunato a nascere in un luogo e… - silviabar12 : RT @mente_trafelata: Le assenze lasciano segni, solchi che nessuna aggiunta può colmare. (Mauro Corona) - eli_carr : RT @matteosalvinimi: #Salvini: un saluto al prossimo Ministro Mauro Corona! Mentre alla Boldrini un bacione e l'augurio che cambi presto me… - salentosintesi : Dalla vetta non si va in nessun posto, si può solo scendere. Mauro Corona - Stefy_345 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: proposi a Mauro Corona il ministero della montagna, ma non so quanto sarebbe durato a Roma con tanta burocra… -