Mappa San Siro per i Coldplay nel 2023: i settori e i prezzi dei biglietti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita dei biglietti per i concerti dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano nel 2023. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto. I Coldplay hanno annunciato tre concerti in Italia in programma il prossimo anno. Si esibiranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour. La prevendita dei biglietti parte oggi: qui sotto tutti i dettagli sul doppio appuntamento che si terrà allo Stadio Meazza / San Siro di Milano e le informazioni utili per decidere quale biglietto o pacchetto vip acquistare in base al posizionamento dei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita deiper i concerti deiallo Stadio Sandi Milano nel. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto. Ihanno annunciato tre concerti in Italia in programma il prossimo anno. Si esibiranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio Sandi Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour. La prevendita deiparte oggi: qui sotto tutti i dettagli sul doppio appuntamento che si terrà allo Stadio Meazza / Sandi Milano e le informazioni utili per decidere quale biglietto o pacchetto vip acquistare in base al posizionamento dei ...

