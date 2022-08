L’Ucraina non si arrende. Nel paese della guerra dimenticata riparte il campionato di calcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre L’Ucraina celebra la festa dell’indipendenza, ritornano in campo le squadre di calcio. Con il beneplacito del Governo, la federazione calcistica delL’Ucraina ha disposto la ripresa dell’attività calcistica ai massimi livelli. La decisione e la stessa scelta della data hanno un notevole significato simbolico per L’Ucraina. Tornare a giocare proprio mentre si celebra l’indipendenza nazionale è per il movimento calcistico delL’Ucraina un modo per riaffermare l’identità e la voglia di resistere (leggi di più) Naturalmente la ripresa del campionato di calcio non significa per L’Ucraina un ritorno alla normalità. La guerra è una drammatica realtà quotidiana di devastazioni, lutti, terrore. Dopo le prime settimane ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentrecelebra la festa dell’indipendenza, ritornano in campo le squadre di. Con il beneplacito del Governo, la federazione calcistica delha disposto la ripresa dell’attività calcistica ai massimi livelli. La decisione e la stessa sceltadata hanno un notevole significato simbolico per. Tornare a giocare proprio mentre si celebra l’indipendenza nazionale è per il movimento calcistico delun modo per riaffermare l’identità e la voglia di resistere (leggi di più) Naturalmente la ripresa deldinon significa perun ritorno alla normalità. Laè una drammatica realtà quotidiana di devastazioni, lutti, terrore. Dopo le prime settimane ...

