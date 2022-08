Lo studio: a chi conviene? Chi guadagna e chi perde con la riforma promessa dal centrodestra (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Lega voleva una tassa piatta al 15%, Forza Italia al 23%. Alla fine, la proposta elettorale del centrodestra parla di una flat tax «incrementale» per la parte di reddito in più rispetto all’anno precedente. La Uil: «Per molti cittadini ci sarebbe un aumento diretto della pressione fiscale» Leggi su corriere (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Lega voleva una tassa piatta al 15%, Forza Italia al 23%. Alla fine, la proposta elettorale delparla di una flat tax «incrementale» per la parte di reddito in più rispetto all’anno precedente. La Uil: «Per molti cittadini ci sarebbe un aumento diretto della pressione fiscale»

LaVeritaWeb : La scoperta in uno studio islandese: dopo iniezioni plurime, aumenta la probabilità di contagiarsi di nuovo con il… - rubio_chef : A 20 anni in Palestina la metà dei ragazzi è morta o storpia per mano dei nazisti???? e chi sopravvive non cambia ide… - LauraGi63815697 : RT @michele_geraci: I dubbi sulla non efficacia delle Sanzioni continuano ad emergere Le parole di Caracciolo sono esatte: “quasi nessun e… - Kissmaniaco2 : @AntalJonathan @AlessandraOdri Ma Elodie cosa avrebbe da insegnare (non in senso di titoli di studio) a chi?! A me… - Stefano_Lupus : RT @michele_geraci: I dubbi sulla non efficacia delle Sanzioni continuano ad emergere Le parole di Caracciolo sono esatte: “quasi nessun e… -