LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Soler si lancia verso il traguardo, Molard e Wright in lotta per la Rossa (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 17.05 10 km alla conclusione! 17.04 Molard è riuscito a passare per secondo sul GPM, prendendo 2? di abbuono che potrebbero essere importanti per la classifica. 17.02 Marc Soler scollina da solo e si getta in picchiata verso Bilbao. 10? dopo è passato un gruppetto con Wright, Molard, Pronskyi e Langellotti. Ad altri 10? Craddock e Stewart. Più dietro invece Fausto Masnada. 16.59 Marcamento incredibile tra Wright e Molard, i due contendenti per la Maglia Rossa. Soler si avvicina allo scollinamento. 16.58 Soler riprende Stewart e se ne va! Progressione impressionante del corridore della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta17.05 10 km alla conclusione! 17.04è riuscito a passare per secondo sul GPM, prendendo 2? di abbuono che potrebbero essere importanti per la classifica. 17.02 Marcscollina da solo e si getta in picchiataBilbao. 10? dopo è passato un gruppetto con, Pronskyi e Langellotti. Ad altri 10? Craddock e Stewart. Più dietro invece Fausto Masnada. 16.59 Marcamento incredibile tra, i due contendenti per la Magliasi avvicina allo scollinamento. 16.58riprende Stewart e se ne va! Progressione impressionante del corridore della ...

