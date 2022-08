(Di mercoledì 24 agosto 2022) LONDRA (INGHILTERRA) - Jaguar Land Rover sta collaborando con la- up tecnologicaper migliorare le competenze dei suoi dipendenti in materia di dati, accelerando la propria ...

Italpress : JLR, nuovo programma di formazione con Tech start-up Multiverse -

Tiscali

LONDRA (INGHILTERRA) - Jaguar Land Rover sta collaborando con la start - up tecnologica Multiverse per migliorare le competenze dei suoi dipendenti in materia di dati, accelerando la propria ...Grazie allaboratorio di compatibilità elettromagnetica (EMC) situato a Gaydon, nel Regno Unito,garantirà che i veicoli futuri soddisfino la legislazione e gli standard di qualità attuali ... JLR, nuovo programma di formazione con Tech start-up Multiverse LONDRA (INGHILTERRA) - Jaguar Land Rover sta collaborando con la start-up tecnologica Multiverse per migliorare le competenze dei suoi dipendenti in materia di dati, accelerando la propria trasformazi ...Annuncio vendita Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR nuova a Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...