Il bel tempo regge fino al weekend | poi le correnti atlantiche porteranno un po’ di instabilità

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Proseguono ancora le condizioni anticicloniche, favorite dasettentrionali, che determinanostabile sulla Lombardia, con temperature sempre leggermente superiori ai valori medi climatologici del periodo 1981-2010. Solamente nel fine settimana si avrà un aumento dell’perpiù umide di origine atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, grazie a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 24 agosto 2022Previsto: Sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui monti, ma senza fenomeni di rilievo associati.Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 18 e 21 °C; Massime stazionarie e comprese tra 30 e 33 °C; Zero termico in libera atmosfera intorno alle ore 14:00 a 4300/4400 m.Venti: In Pianura ...