Governo: Draghi, 'evasione fiscale non deve essere né tollerata né incoraggiata' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo avviato la riforma della riscossione e ci siamo impegnati perché non ci fossero nuovi condoni prima del suo completamento. L'evasione fiscale non deve essere né tollerata né incoraggiata". Così il premier Mario Daghi al Meeting di Rimini.

