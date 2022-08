Governo: Draghi, 'crescita tornata a livelli pre-pandemia prima del previsto' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,6% lo scorso anno e la crescita acquisita per quest'anno è già del 3,4%. Siamo tornati ai livelli di PIL che registravamo prima della pandemia in anticipo rispetto alle stime della Commissione Europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale cresceremo più di Francia, Germania e della zona euro nel suo complesso". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,6% lo scorso anno e laacquisita per quest'anno è già del 3,4%. Siamo tornati aidi PIL che registravamodellain anticipo rispetto alle stime della Commissione Europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale cresceremo più di Francia, Germania e della zona euro nel suo complesso". Così il premier Marioal Meeting di Rimini.

