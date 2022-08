Erling Haaland: “Voglio diventare come Benzema” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Futuro? Non so cosa accadrà, ma è importante l’apprendimento, lo sviluppo. Non devi mai smettere di cercare di migliorare. Guardate Karim Benzema: adesso ha 34 anni e all’improvviso è diventato un giocatore più forte. È pazzesco, Voglio essere così”. Lo ha detto Erling Haaland soffermandosi sull’attaccante della Francia e del Real Madrid, in procinto di vincere il Pallone d’oro. Ora per Haaland c’è l’avventura con Guardiola: “Il City ora ha un vero numero 9? Ho guardato la Premier League prima di arrivarci e penso che negli ultimi anni ci siano stati pochi veri numeri 9. Ecco perché è il momento giusto. Io ho sempre voluto fare l’attaccante. Amo la mia posizione”, ha spiegato in un’intervista a Four Four Two. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Futuro? Non so cosa accadrà, ma è importante l’apprendimento, lo sviluppo. Non devi mai smettere di cercare di migliorare. Guardate Karim: adesso ha 34 anni e all’improvviso è diventato un giocatore più forte. È pazzesco,essere così”. Lo ha dettosoffermandosi sull’attaccante della Francia e del Real Madrid, in procinto di vincere il Pallone d’oro. Ora perc’è l’avventura con Guardiola: “Il City ora ha un vero numero 9? Ho guardato la Premier League prima di arrivarci e penso che negli ultimi anni ci siano stati pochi veri numeri 9. Ecco perché è il momento giusto. Io ho sempre voluto fare l’attaccante. Amo la mia posizione”, ha spiegato in un’intervista a Four Four Two. SportFace.

simpLy_Wana : @toosie_tee Adama Traore Cristiano Ronaldo Casemiro KdB James Ward Prowse Erling Haaland/Mitrovic Bernado Silva Cri… - MarcoLo15276139 : ha entusiasmato i tifosi dell'Inter con l'acquisto di Erling Haaland. #FM22Mobile - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT #FUT23 Annunciata la carta #OTW di Erling Haaland - ArmandaGelsomin : RT @MilanPress_it: CDK E IL MILAN IN TOP 5?? Talenti U21: ecco i 5 per cui si è speso di più quest’estate ?? Da Erling #Haaland a Charles… - andreafabris96 : Gol e spettacolo a St. James Park: finisce 3-3 fra ?? #Newcastle e ???? #ManchesterCity. A segno Ilkay #Gundogan ????,… -