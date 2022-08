Elezioni: Letta, 'colpito da reazione platea Meeting su aumento obbligo scolastico' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Cosa mi sono detto con Giorgia Meloni? Vedo che sono anche state postate delle foto in cui eravamo tutti insieme" i vari partecipanti al dibattito ieri al Meeting di Rimini, "mi dispiace moltissimo deludere la curiosità ma l'unico tema è stato l'organizzazion del dibattito". Così Enrico Letta a Rtl 102.5. "E' stato un dibattito utile. Sono rimasto colpito dal fatto che la platea non abbia apprezzato la proposta di estensione dell'obbligo scolastico". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Cosa mi sono detto con Giorgia Meloni? Vedo che sono anche state postate delle foto in cui eravamo tutti insieme" i vari partecipanti al dibattito ieri aldi Rimini, "mi dispiace moltissimo deludere la curiosità ma l'unico tema è stato l'organizzazion del dibattito". Così Enricoa Rtl 102.5. "E' stato un dibattito utile. Sono rimastodal fatto che lanon abbia apprezzato la proposta di estensione dell'".

