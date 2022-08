Elezioni | Di Maio | Il Reddito cittadinanza? Non voglio abolirlo | ma migliorarlo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Io nonabolire ildi, e’ il centrodestra che cerca quest’obiettivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico di Impegno civico Luigi Dia “Morning news” su Canale 5. “Dico che bisogna intervenire su alcuni centri dell’impiego. Va modificato per farlo funzionare meglio: se una persona percepisce ilma c’e’ un posto di lavoro libero deve ricevere l’offerta per andare a lavorare. Se poi non accetta il posto di lavoro, ile’ superato. Avevamo sperato tanto nei centri per l’impiego, ma ci sono poche regioni in cui funzionano. Dobbiamo superare il meccanismo senno’ ci troveremo delle storture. Le leggi non sono dei totem, quando non funzionano bene non devono essere abolite ma migliorarle”, ha detto Di ...