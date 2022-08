Draghi: “Il prossimo governo supererà le difficoltà, l’Italia ce la farà” (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI – “Mi auguro che chiunque avrà il privilegio di guidare il Paese saprà preservare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo. Sono convinto che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio uscente, Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini. E ha poi concluso: “l’Italia ce la farà anche questa volta”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI – “Mi auguro che chiunque avrà il privilegio di guidare il Paese saprà preservare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo. Sono convinto che il, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelleche oggi appaiono insormontabili”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio uscente, Mario, intervenendo al Meeting di Rimini. E ha poi concluso: “ce laanche questa volta”. L'articolo L'Opinionista.

