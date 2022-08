Draghi al Meeting, 33 applausi al discorso e richieste di fare bis (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – ‘Dica 33’. E il popolo del Meeting di Rimini lo ha fatto, tributando per ben 33 volte il suo applauso a Mario Draghi, con due lunghissime ovazioni al momento del suo ingresso nell’auditorium della Fiera e alla fine del suo discorso, durato circa un’ora e ascoltato ‘in diretta’ da oltre 3.000 persone (2.500 in auditorium e altri 500 in un salone con megaschermo, oltre al monitor piazzato all’ingresso della Fiera), al termine del quale in tanti gli hanno gridato “Bis!”, riferendosi ovviamente non al suo discorso ma a Draghi capo del governo. Dopo averlo salutato al suo arrivo al Meeting urlando più volte “Bravo Presidente!” e un più confidenziale “Grazie, Mario!”. Diversi i passaggi dell’intervento del premier uscente sottolineati dagli applausi. Tra i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – ‘Dica 33’. E il popolo deldi Rimini lo ha fatto, tributando per ben 33 volte il suo applauso a Mario, con due lunghissime ovazioni al momento del suo ingresso nell’auditorium della Fiera e alla fine del suo, durato circa un’ora e ascoltato ‘in diretta’ da oltre 3.000 persone (2.500 in auditorium e altri 500 in un salone con megaschermo, oltre al monitor piazzato all’ingresso della Fiera), al termine del quale in tanti gli hanno gridato “Bis!”, riferendosi ovviamente non al suoma acapo del governo. Dopo averlo salutato al suo arrivo alurlando più volte “Bravo Presidente!” e un più confidenziale “Grazie, Mario!”. Diversi i passaggi dell’intervento del premier uscente sottolineati dagli. Tra i ...

Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi alla 43esima edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”… - mara_carfagna : Invito tutti ad ascoltare l’intervento di Mario Draghi al Meeting, o a leggerlo almeno in sintesi: capiranno meglio… - Ettore_Rosato : L'Italia che Mario #Draghi sta rappresentando oggi con le sue parole al Meeting di Rimini guarda al futuro. È l'Ita… - cliwill : RT @PBurattini: E Draghi dal Meeting ne esce da gigante tra una foresta di nani. - paolabardelle : RT @PBurattini: E Draghi dal Meeting ne esce da gigante tra una foresta di nani. -