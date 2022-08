Controllo molesto

quotidianodipuglia.it

Una sorta di sceriffo che sorveglia la movida, si batte contro il chiasso e il rumore, al ... Quando finalmente i vigili sono venuti per undei decibel, hanno avvertito il giorno prima ...... in particolare in materia di bivacco, consumo di bevande alcoliche e accattonaggio. In ... Il bilancio, qui, è però decisamente più leggero: negli ultimi otto mesi risulta un soloda ... Movida molesta: controlli a Gallipoli. Scattano chiusure e sanzioni ai titolari dei locali Al termine dei predetti servizi che hanno visto impegnati oltre 25 Carabinieri della Compagnia, sono state controllate 43 autovetture e 95 ... è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza ...NewTuscia – VITERBO – Anche durante l’ultimo fine settimana i Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro, con il rinforzo ...