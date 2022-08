Come creare un account di lavoro su Android (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chi utilizza uno smartphone Android per lavorare sa quando sia importante separare le app e i contatti utilizzati per lavoro dalle app che usiamo per scopi personali, senza dover per forza configurare due smartphone separati. Con i moderni telefoni Android possiamo creare degli spazi riservati al lavoro, sfruttando per l'occasione anche gli slot dual SIM (ormai onnipresenti su ogni telefono Android moderno). Nella guida che segue vi mostreremo , utilizzando le funzioni integrate in alcuni telefoni (Come per esempio gli Xiaomi) o utilizzando dei trucchi attivabili tramite Android Enterprise. LEGGI ANCHE -> Accedere le app con due account diversi su Android creare nuovo profilo utente su ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chi utilizza uno smartphoneper lavorare sa quando sia importante separare le app e i contatti utilizzati perdalle app che usiamo per scopi personali, senza dover per forza configurare due smartphone separati. Con i moderni telefonipossiamodegli spazi riservati al, sfruttando per l'occasione anche gli slot dual SIM (ormai onnipresenti su ogni telefonomoderno). Nella guida che segue vi mostreremo , utilizzando le funzioni integrate in alcuni telefoni (per esempio gli Xiaomi) o utilizzando dei trucchi attivabili tramiteEnterprise. LEGGI ANCHE -> Accedere le app con duediversi sunuovo profilo utente su ...

