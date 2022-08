(Di mercoledì 24 agosto 2022)all’interno delle abitazioni e. Queste le motivazioni che hanno portato all’arresto di un uomo di 48 anni da parte dei poliziotti della Questura di Latina, Commissariato Distaccato di P.S.di Latina. L’uomo è statoin esecuzione di un ordine di carcerazione che prescrive la pena detentiva definitiva di anni quattro di reclusione. Leggi anche: Roma. Massacra di botte la compagna per farla prostituire, poi fugge per evitare l’arrestoper furto (ma non solo): i fatti L’arresto dell’uomo è stato convalidato oggi e il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. In particolare, i fatti per i quali è accusato ilrisalgono al 2016 ...

CorriereCitta : Cisterna, furti e false dichiarazioni: arrestato 48enne -

Il Corriere della Città

Nella notte si sono verificati due colpi presso gli store di Acqua&Sapone situati in provincia di Latina. Il primo tentato furto si è avuto adi Latina ma le guardie giurate del Metronotte hanno messo in fuga i rapinatori. Al contrario a Latina i ladri sono riusciti nel colpo, portando via l'intero incasso, su cui non vi sono ...... poco dopo mezzanotte, di almeno duedi scooter a Casalnuovo, in provincia di Napoli. I ... Sono state avviate le indagini dai Carabinieri della compagnia di Castello difinalizzate alla ... Cisterna, furti e false dichiarazioni: arrestato 48enne Furti all’interno delle abitazioni e false dichiarazioni. Queste le motivazioni che hanno portato all’arresto di un uomo di 48 anni da parte dei poliziotti della Questura di Latina, Commissariato Dist ...Doppio colpo l'altra notte ai danni di due strutture commerciali del gruppo di Acqua & Sapone. I ladri sono entrati in azione prima alle porte di Latina, nel negozio di via Isonzo.