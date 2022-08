Ciclismo, incidente in bicicletta per Roger De Vlaeminck: clavicola e tre costole fratturate per l’ex fuoriclasse (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutta disavventura per il 75enne Roger De Vlaeminck, uno dei corridori più vincenti di tutti i tempi. l’ex fuoriclasse belga infatti è stato vittima di un incidente durante un’uscita in famiglia, venendo investito da un altro ciclista proveniente dalla direzione opposta. “Il Gitano”, come era soprannominato, ha riportato la frattura della clavicola e di tre costole. “Poteva andare peggio, sono ancora vivo – racconta De Vlaeminck a Het Nieuwsblad – Fatico a respirare bene e non posso nemmeno ridere, non ci sono abituato anche perchè in carriera non sono quasi mai caduto.” Impressionante il palmares del belga, unico nella storia ad aver vinto almeno una volta tutte le “Monumento” insieme a Rik Van Looy ed Eddy Merckx: nello specifico De ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutta disavventura per il 75enneDe, uno dei corridori più vincenti di tutti i tempi.belga infatti è stato vittima di undurante un’uscita in famiglia, venendo investito da un altro ciclista proveniente dalla direzione opposta. “Il Gitano”, come era soprannominato, ha riportato la frattura dellae di tre. “Poteva andare peggio, sono ancora vivo – racconta Dea Het Nieuwsblad – Fatico a respirare bene e non posso nemmeno ridere, non ci sono abituato anche perchè in carriera non sono quasi mai caduto.” Impressionante il palmares del belga, unico nella storia ad aver vinto almeno una volta tutte le “Monumento” insieme a Rik Van Looy ed Eddy Merckx: nello specifico De ...

sportface2016 : #Ciclismo Brutto incidente per Roger #DeVlaeminck - newsfresche : RT @OA_Sport: #CICLISMO #PISTA Una grande Italia nonostante le assenze: tra le donne grandissima abbondanza, unica nota stonata l'incidente… - OA_Sport : #CICLISMO #PISTA Una grande Italia nonostante le assenze: tra le donne grandissima abbondanza, unica nota stonata l… - sportli26181512 : Ciclismo, Egan Bernal torna a gareggiare: sarà al via del Giro di Danimarca: A 7 mesi dal terribile incidente in al… - SportRepubblica : Ciclismo, riecco Bernal: in gara a sette mesi dall'incidente -