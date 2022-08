Barcellona, Depay convocato per amichevole con il Manchester City: presente anche Aubameyang (Di mercoledì 24 agosto 2022) anche Memphis Depay è presente tra i convocati di Xavi per l’amichevole che vedrà il Barcellona opposto al Manchester City stasera. L’ex Manchester United, in trattativa con la Juventus previa rescissione del contratto, sarà della partita così come un altro “esubero” e cioè Pierre Emerick Aubameyang, in procinto di passare al Chelsea. Non risulta invece convocato Umtiti, che sta proseguendo i contatti con il Lecce. Secondo Mundo Deportivo anche il ritorno allo United potrebbe essere un’ipotesi valida per il futuro di Depay, che intanto stasera avrà la maglia numero 14 dopo aver dovuto cedere la 9 a Robert Lewandowski. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022)Memphistra i convocati di Xavi per l’che vedrà ilopposto alstasera. L’exUnited, in trattativa con la Juventus previa rescissione del contratto, sarà della partita così come un altro “esubero” e cioè Pierre Emerick, in procinto di passare al Chelsea. Non risulta inveceUmtiti, che sta proseguendo i contatti con il Lecce. Secondo Mundo Deportivoil ritorno allo United potrebbe essere un’ipotesi valida per il futuro di, che intanto stasera avrà la maglia numero 14 dopo aver dovuto cedere la 9 a Robert Lewandowski. SportFace.

