Andrew Garfield svela di essersi "affamato" e astenuto dal sesso per le riprese di Silence (Di mercoledì 24 agosto 2022) Andrew Garfield ha recentemente rivelato di essersi letteralmente affamato e astenuto dal sesso per mesi prima dell'inizio delle riprese di Silence di Martin Scorsese. Andrew Garfield ha rivelato di essere diventato celibe e di aver digiunato per diversi mesi al fine di prepararsi al ruolo di sacerdote gesuita nel film del 2016 intitolato Silence. L'attore britannico, apparso lunedì in un episodio del podcast di Marc Maron, ha parlato estensivamente della sua collaborazione con Martin Scorsese e del film su due giovani preti portoghesi (Garfield e Adam Driver) che intraprendono una missione in Giappone nel XVII secolo. La star di Spider-Man ha detto di aver studiato cattolicesimo con un ...

