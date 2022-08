Wenger: «Ramsey ha avuto dei problemi, ma è un valore aggiunto» (Di martedì 23 agosto 2022) Arsene Wenger commenta il debutto di Ramsey con il Nizza: «Porterà un valore aggiunto, in Italia ha avuto sfortuna con gli infortuni» Arsene Wenger ha commentato il debutto di Aaron Ramsey al Nizza. Di seguito le parole dell’ex tecnico dell’Arsenal. «Aaron porterà un valore aggiunto. In Italia ha avuto qualche problema con gli infortuni e dobbiamo dargli tempo per tornare al top fisicamente. È creativo, sa fare gol perché ha tempismo con gli inserimenti e può aiutare la squadra a crescere. Ha giocato molte partite importanti e penso che possa portare molto alla squadra grazie alla sua esperienza e ambizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Arsenecommenta il debutto dicon il Nizza: «Porterà un, in Italia hasfortuna con gli infortuni» Arseneha commentato il debutto di Aaronal Nizza. Di seguito le parole dell’ex tecnico dell’Arsenal. «Aaron porterà un. In Italia haqualche problema con gli infortuni e dobbiamo dargli tempo per tornare al top fisicamente. È creativo, sa fare gol perché ha tempismo con gli inserimenti e può aiutare la squadra a crescere. Ha giocato molte partite importanti e penso che possa portare molto alla squadra grazie alla sua esperienza e ambizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

