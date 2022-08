Virgin Fibra arriva in Italia con offerta FTTH a €24,99 al mese, massima trasparenza e prestazioni top grazie a Open Fiber (Di martedì 23 agosto 2022) Ci è giunta voce dell’introduzione di una nuova Fibra in Italia che potrebbe interessarci, e questo lo diciamo in vista del fatto che ci siano delle buone offerte a cui andare incontro. Ci piaceranno sicuramente, questo è certo, ma prima di arrivare a capire effettivamente quanto questa promozione possa risultare essere conveniente, studiamo i vantaggi che la Virgin Fibra è in grado di mettere a disposizione. Non saranno pochi coloro che la proveranno – Computermagazine.itPossiamo parlare di un nuovo gestore che è sbarcato nel nostro amato paese per proporci delle soluzioni molto allettanti, e che tanti di noi vorrebbero usufruire. Le offerte, però, sappiamo più di chiunque altro che vanno e vengono, però questo non significa mica che non possano essere proposte per cercare di cambiare aria e apportate ... Leggi su computermagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Ci è giunta voce dell’introduzione di una nuovainche potrebbe interessarci, e questo lo diciamo in vista del fatto che ci siano delle buone offerte a cui andare incontro. Ci piaceranno sicuramente, questo è certo, ma prima dire a capire effettivamente quanto questa promozione possa risultare essere conveniente, studiamo i vantaggi che laè in grado di mettere a disposizione. Non saranno pochi coloro che la proveranno – Computermagazine.itPossiamo parlare di un nuovo gestore che è sbarcato nel nostro amato paese per proporci delle soluzioni molto allettanti, e che tanti di noi vorrebbero usufruire. Le offerte, però, sappiamo più di chiunque altro che vanno e vengono, però questo non significa mica che non possano essere proposte per cercare di cambiare aria e apportate ...

