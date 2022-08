Vi ricordate Alice, la prima figlia di Amadeus? Ecco com'è diventata a 25 anni (Di martedì 23 agosto 2022) La primogenita dell’amato conduttore Amadeus pare che sia cresciuta ad una velocità esorbitante. Sembra ieri, infatti, che era soltanto una bambina. Oggi, invece, è una ragazza davvero splendida Non tutti sanno che Amadeus ha ben due figli. Dall’unione con la sua attuale compagna, la celebre Giovanno Civitillo, è nato il giovane Josè Alberto nel 2009. In molti lo ricorderanno, inoltre, per la sua breve apparizione durante l’ultima edizione del festival di Sanremo. La madre, poi, non molto tempo fa ha anche dichiarato a “oggi è un altro giorno” come sia il suo rapporto con il padre. A quanto pare, infatti, è Giovanna a ricoprire il ruolo della "cattiva". Amadeus, invece, gli concede sempre qualcosa e pare che Josè lo ami moltissimo. Il presentatore, però, già è stato sposato in precedenza e il giovanotto ha anche una sorella maggiore. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 23 agosto 2022) La primogenita dell’amato conduttorepare che sia cresciuta ad una velocità esorbitante. Sembra ieri, infatti, che era soltanto una bambina. Oggi, invece, è una ragazza davvero splendida Non tutti sanno cheha ben due figli. Dall’unione con la sua attuale compagna, la celebre Giovanno Civitillo, è nato il giovane Josè Alberto nel 2009. In molti lo ricorderanno, inoltre, per la sua breve apparizione durante l’ultima edizione del festival di Sanremo. La madre, poi, non molto tempo fa ha anche dichiarato a “oggi è un altro giorno” come sia il suo rapporto con il padre. A quanto pare, infatti, è Giovanna a ricoprire il ruolo della "cattiva"., invece, gli concede sempre qualcosa e pare che Josè lo ami moltissimo. Il presentatore, però, già è stato sposato in precedenza e il giovanotto ha anche una sorella maggiore. ...

