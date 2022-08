Usa | Nyt | Trump aveva 300 documenti classificati a Mar-a-Lago

(Di martedì 23 agosto 2022) New York, 23 ago. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldconservato almeno 300nella sua tenuta di Mar-a-, in Florida. Lo rivela il New York Times, secondo cuiha consegnato circa 150alla National Archives and Records Administration a gennaio, mentre gli altri sono stati consegnati dai rappresentanti dell'ex presidente al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a giugno o sono stati sequestrati durante la perquisizione dell'Fbi nella tenuta di Mar-a-l'8 agosto scorso.

Adnkronos

