Ultime Notizie – Vaiolo scimmie Italia, l'identikit del paziente tipo (Di martedì 23 agosto 2022) Maschio e sui 37 anni, è l'identikit di chi statisticamente viene colpito maggiormente dal Vaiolo delle scimmie. E' quanto emerso dai primi 255 casi confermati di Vaiolo delle scimmie osservati in Italia, da inizio maggio fino all'8 luglio. Il 95% (190 su 200) dei pazienti maschi che hanno fornito l'informazione dichiara di aver avuto rapporti sessuali con altri uomini; l'età media dei pazienti è di 37 anni, 25 pazienti riportano di essere stati recentemente alle isole Canarie, dove si ipotizza sia avvenuto un evento che ha amplificato la trasmissione epidemica. E' quanto si legge sull'anticipazione di uno studio, pubblicato sulla rivista 'Emerging infectious diseases', al quale hanno contribuito ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, del ministero della Salute, dell'Istituto ...

